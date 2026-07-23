Ausblick: First Hawaiian mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

First Hawaiian gibt am 24.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,583 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 227,8 Millionen USD – ein Minus von 21,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Hawaiian 291,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,36 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 916,6 Millionen USD, gegenüber 1,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at