Ausblick: First Hawaiian präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Hawaiian wird am 27.01.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,580 USD gegenüber 0,530 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 219,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 22,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Hawaiian einen Umsatz von 178,9 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,16 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 794,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 715,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at