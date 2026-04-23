Ausblick: First Hawaiian stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Hawaiian wird am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,535 USD aus. Im letzten Jahr hatte First Hawaiian einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie eingefahren.

First Hawaiian soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 220,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 23,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 286,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,25 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,20 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 903,3 Millionen USD, gegenüber 1,17 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at