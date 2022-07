Ausblick: First Hawaiian zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Hawaiian veröffentlicht am 29.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,449 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte First Hawaiian ein EPS von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,55 Prozent auf 189,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte First Hawaiian noch 180,9 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,91 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,16 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 771,9 Millionen USD, gegenüber 715,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at