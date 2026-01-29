Ausblick: First Hawaiian zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Hawaiian äußert sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,551 USD je Aktie gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 16,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 270,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 225,5 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD, gegenüber 1,79 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 881,6 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,17 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at