First Horizon National Aktie
WKN: A0CAN7 / ISIN: US3205171057
|
14.10.2026 07:01:06
Ausblick: First Horizon National gewährt Anlegern Blick in die Bücher
First Horizon National lädt am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,524 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 889,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 31,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,87 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,54 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,99 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Horizon National Corp.
|
07:01
|Ausblick: First Horizon National gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.09.26
|Erste Schätzungen: First Horizon National präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.06.26
|Erste Schätzungen: First Horizon National zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Ausblick: First Horizon National präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu First Horizon National Corp.
Aktien in diesem Artikel
|First Horizon National Corp.
|20,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.