Ausblick: First Horizon National informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Horizon National wird am 15.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,463 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 861,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 25,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,84 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,36 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,39 Milliarden USD, gegenüber 5,03 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at