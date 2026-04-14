Ausblick: First Horizon National präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Horizon National wird am 15.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,497 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 21,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,410 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll First Horizon National nach den Prognosen von 16 Analysten im Schnitt 868,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 26,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,19 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,13 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,87 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,57 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,99 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at