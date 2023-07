Ausblick: First Horizon National verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Horizon National wird am 19.07.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,655 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 821,1 Millionen USD - das wäre ein Zuwachs von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 730,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 3,34 Milliarden USD im Vergleich zu 3,21 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at