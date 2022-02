Ausblick: First Industrial Realty Trust gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Industrial Realty Trust wird am 09.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,258 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte First Industrial Realty Trust 0,650 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 121,6 Millionen USD gegenüber 112,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,46 USD, gegenüber 1,53 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 476,7 Millionen USD im Vergleich zu 448,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at