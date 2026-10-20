First Industrial Realty Trust Aktie
WKN: 893711 / ISIN: US32054K1034
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: First Industrial Realty Trust legt Quartalsergebnis vor
First Industrial Realty Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,474 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 181,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 196,3 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,87 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 787,1 Millionen USD, gegenüber 727,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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