First Industrial Realty Trust Aktie

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WKN: 893711 / ISIN: US32054K1034

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: First Industrial Realty Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Industrial Realty Trust wird am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,443 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte First Industrial Realty Trust noch 0,420 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 195,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 180,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,87 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 793,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 727,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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