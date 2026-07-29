First Internet Bancorp Aktie
WKN DE: A0JKC8 / ISIN: US3205571017
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: First Internet Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
First Internet Bancorp wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,150 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 650,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 USD erwirtschaftet wurden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 43,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 49,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,16 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -4,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 184,4 Millionen USD, gegenüber 322,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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