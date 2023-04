Ausblick: First Internet Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Internet Bancorp präsentiert am 26.04.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,406 USD gegenüber 1,22 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll First Internet Bancorp nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 26,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 19,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD im Vergleich zu 3,86 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 107,9 Millionen USD, gegenüber 118,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at