First Internet Bancorp Aktie

First Internet Bancorp

WKN DE: A0JKC8 / ISIN: US3205571017

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: First Internet Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

First Internet Bancorp wird am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,568 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll First Internet Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 43,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 53,58 Prozent verringert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,970 USD, gegenüber 2,88 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 149,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 339,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu First Internet Bancorp

Analysen zu First Internet Bancorp

First Internet Bancorp

First Internet Bancorp 21,78 2,64%

