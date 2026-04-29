First Internet Bancorp Aktie

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WKN DE: A0JKC8 / ISIN: US3205571017

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: First Internet Bancorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

First Internet Bancorp stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,085 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 45,7 Millionen USD gegenüber 87,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 47,66 Prozent.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -4,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 189,6 Millionen USD, gegenüber 322,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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