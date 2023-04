Ausblick: First Interstate Bancsystem A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

First Interstate Bancsystem A wird am 26.04.2023 die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,795 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 26,20 Prozent auf 286,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 227,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,28 USD je Aktie, gegenüber 1,96 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at