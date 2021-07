Ausblick: First Interstate Bancsystem A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Interstate Bancsystem A wird sich am 27.07.2021 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2021 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,723 USD je Aktie gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 156,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 162,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,00 USD aus. Im Vorjahr waren 2,53 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 635,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 653,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at