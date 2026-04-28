Ausblick: First Interstate Bancsystem A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Interstate Bancsystem A präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,589 USD aus. Im letzten Jahr hatte First Interstate Bancsystem A einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 242,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 29,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 344,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,94 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 997,5 Millionen USD, gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at