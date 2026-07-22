First Interstate Bancsyste a Aktie
WKN DE: A1CVGL / ISIN: US32055Y2019
|
22.07.2026 07:01:06
Ausblick: First Interstate Bancsystem A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
First Interstate Bancsystem A wird am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,685 USD je Aktie gegenüber 0,690 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll First Interstate Bancsystem A in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 249,3 Millionen USD im Vergleich zu 338,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie, gegenüber 2,94 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 996,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Interstate Bancsystem Inc (A)
|
22.07.26
|Ausblick: First Interstate Bancsystem A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: First Interstate Bancsystem A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: First Interstate Bancsystem A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: First Interstate Bancsystem A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: First Interstate Bancsystem A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu First Interstate Bancsystem Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|First Interstate Bancsystem Inc (A)
|38,39
|-1,49%