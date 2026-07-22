Ausblick: First Interstate Bancsystem A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First Interstate Bancsystem A wird am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,685 USD je Aktie gegenüber 0,690 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll First Interstate Bancsystem A in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 249,3 Millionen USD im Vergleich zu 338,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie, gegenüber 2,94 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 996,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at