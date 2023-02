Ausblick: First Majestic Silver legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Majestic Silver äußert sich am 23.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,035 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 17,28 Prozent auf 169,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,182 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,020 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 632,8 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 584,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at