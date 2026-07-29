First Majestic Silver Aktie
WKN DE: A0LHKJ / ISIN: CA32076V1031
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: First Majestic Silver präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
First Majestic Silver wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,263 USD gegenüber 0,150 CAD im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 496,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 365,9 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,836 USD, gegenüber 0,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,76 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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