Ausblick: First Majestic Silver präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Majestic Silver wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,263 USD gegenüber 0,150 CAD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 496,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 365,9 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,836 USD, gegenüber 0,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,76 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at