Ausblick: First Merchants gewährt Anlegern Blick in die Bücher

First Merchants öffnet am 27.01.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,928 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 136,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 129,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,85 USD, gegenüber 2,74 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 540,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 492,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at