Ausblick: First Merchants stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Merchants gibt am 25.07.2023 die Zahlen für das am 30.06.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,02 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 61,90 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,630 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 10,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 173,0 Millionen USD gegenüber 156,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,04 USD aus. Im Vorjahr waren 3,81 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 692,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 628,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at