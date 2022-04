Ausblick: First National Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

First National Financial wird am 26.04.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,676 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,870 CAD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 174,5 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 2,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First National Financial einen Umsatz von 169,6 Millionen CAD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,34 CAD je Aktie, gegenüber 3,20 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 761,5 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 764,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at