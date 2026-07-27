First Quantum Minerals Aktie

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WKN: 904604 / ISIN: CA3359341052

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: First Quantum Minerals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Quantum Minerals wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,060 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,40 Milliarden USD betragen, verglichen mit 1,70 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,391 USD, gegenüber -0,040 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 6,54 Milliarden USD im Vergleich zu 7,32 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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