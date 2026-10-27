First Quantum Minerals Aktie
WKN: 904604 / ISIN: CA3359341052
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: First Quantum Minerals legt Quartalsergebnis vor
First Quantum Minerals präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,180 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte First Quantum Minerals ein EPS von -0,080 CAD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,83 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,85 Milliarden CAD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,286 USD, gegenüber -0,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 6,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,32 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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