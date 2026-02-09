First Quantum Minerals Aktie
Ausblick: First Quantum Minerals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
First Quantum Minerals wird sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,063 USD je Aktie gegenüber 0,170 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,38 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,76 Milliarden CAD erzielt wurde.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,059 USD, gegenüber 0,000 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 5,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 6,58 Milliarden CAD generiert wurden.
