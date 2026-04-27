Ausblick: First Quantum Minerals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Quantum Minerals wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 0,038 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,36 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,71 Milliarden CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,811 USD, gegenüber -0,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 6,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,32 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at