Ausblick: First Republic Bank präsentiert Quartalsergebnisse

First Republic Bank wird am 14.07.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

22 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,47 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,20 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,51 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,68 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,99 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at