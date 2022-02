Ausblick: First Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Resources stellt am 25.02.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,032 USD je Aktie gegenüber 0,025 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 194,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 676,7 Millionen USD gegenüber 229,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,090 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,063 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 884,0 Millionen USD, gegenüber 660,4 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

