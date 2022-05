Ausblick: First Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Resources öffnet am 13.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass First Resources im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,006 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 82,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 34,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 196,9 Millionen USD umgesetzt.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,148 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,097 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,17 Milliarden USD, gegenüber 1,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at