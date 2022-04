Ausblick: First Solar präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Solar veröffentlicht am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,428 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 26,72 Prozent auf 588,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte First Solar noch 803,4 Millionen USD umgesetzt.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,333 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 4,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,54 Milliarden USD, gegenüber 2,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at