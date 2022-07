Ausblick: First Solar präsentiert Quartalsergebnisse

First Solar öffnet am 28.07.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,444 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,770 USD je Aktie vermeldet.

16 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 606,8 Millionen USD gegenüber 629,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,55 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,292 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,38 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,45 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,92 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at