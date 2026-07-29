Ausblick: First Solar zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Solar lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

25 Analysten schätzen im Schnitt, dass First Solar im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,18 USD je Aktie gewesen.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,06 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 3,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,10 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 31 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,69 USD, gegenüber 14,21 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 30 Analysten im Durchschnitt 5,08 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,22 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at