First Tractor Aktie
WKN DE: A1J8HC / ISIN: CNE100001JN7
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: First Tractor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
First Tractor wird am 26.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,120 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei First Tractor noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 CNY in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,20 Milliarden CNY – ein Plus von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Tractor 1,17 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,793 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,820 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 11,76 Milliarden CNY, gegenüber 11,90 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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