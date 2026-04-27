First Tractor Aktie

First Tractor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4XZ / ISIN: CNE100000320

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 07:01:06

Ausblick: First Tractor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Tractor präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,520 CNY aus. Im letzten Jahr hatte First Tractor einen Gewinn von 0,500 HKD je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 5,01 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,87 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,820 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,780 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,00 Milliarden CNY, gegenüber 11,73 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu First Tractor Co Ltd (H)

mehr Nachrichten