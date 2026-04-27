First Tractor Aktie
WKN DE: A0M4XZ / ISIN: CNE100000320
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: First Tractor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
First Tractor präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,520 CNY aus. Im letzten Jahr hatte First Tractor einen Gewinn von 0,500 HKD je Aktie eingefahren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 5,01 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,87 Milliarden HKD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,820 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,780 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,00 Milliarden CNY, gegenüber 11,73 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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