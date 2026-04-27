Ausblick: First Tractor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Tractor lässt sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird First Tractor die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,520 CNY gegenüber 0,470 CNY im Vorjahresquartal.

First Tractor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,01 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,820 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,720 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 12,00 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 10,82 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at