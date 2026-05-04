Ausblick: First Watch Restaurant Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Watch Restaurant Group wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,024 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 140,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,010 USD je Aktie erzielt worden waren.

First Watch Restaurant Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 282,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,203 USD im Vergleich zu 0,310 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 1,39 Milliarden USD, gegenüber 1,22 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at