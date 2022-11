Ausblick: First Watch Restaurant Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Watch Restaurant Group gibt am 07.11.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,039 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,05 Prozent auf 181,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte First Watch Restaurant Group noch 157,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,222 USD im Vergleich zu -0,040 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 728,4 Millionen USD, gegenüber 601,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at