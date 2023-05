Ausblick: First Watch Restaurant Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Watch Restaurant Group präsentiert in der am 02.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,088 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 20,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 207,8 Millionen USD gegenüber 173,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,268 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 855,9 Millionen USD, gegenüber 730,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at