Ausblick: First Watch Restaurant Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Watch Restaurant Group wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,070 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 600 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,010 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 316,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 20,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,152 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,22 Milliarden USD, gegenüber 1,02 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at