Ausblick: First Western Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

First Western Financial stellt am 27.01.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,703 USD aus. Im letzten Jahr hatte First Western Financial einen Gewinn von 0,608 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 24,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Western Financial einen Umsatz von 23,4 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,94 USD je Aktie, gegenüber 3,16 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 96,6 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 97,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at