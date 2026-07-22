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WKN DE: A2P703 / ISIN: US33751L1052

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: First Western Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

First Western Financial wird am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,555 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei First Western Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 34,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei First Western Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 28,6 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 116,0 Millionen USD, gegenüber 186,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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