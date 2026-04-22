Ausblick: First Western Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Western Financial öffnet am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass First Western Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,430 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 39,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 27,1 Millionen USD gegenüber 44,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,03 USD im Vergleich zu 1,34 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 113,2 Millionen USD, gegenüber 186,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at