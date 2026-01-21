First Western Financial Aktie
WKN DE: A2P703 / ISIN: US33751L1052
|
21.01.2026 07:01:06
Ausblick: First Western Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
First Western Financial wird am 22.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,430 USD. Dies würde einem Zuwachs von 53,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem First Western Financial 0,280 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll First Western Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 27,5 Millionen USD im Vergleich zu 44,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,42 USD im Vergleich zu 0,870 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 102,5 Millionen USD, gegenüber 180,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Western Financial Inc Registered Shs
|
21.01.26
|Ausblick: First Western Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: First Western Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: First Western Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu First Western Financial Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|First Western Financial Inc Registered Shs
|22,80
|-0,87%