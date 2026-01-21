First Western Financial Aktie

First Western Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P703 / ISIN: US33751L1052

21.01.2026 07:01:06

Ausblick: First Western Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Western Financial wird am 22.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,430 USD. Dies würde einem Zuwachs von 53,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem First Western Financial 0,280 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll First Western Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 27,5 Millionen USD im Vergleich zu 44,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,42 USD im Vergleich zu 0,870 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 102,5 Millionen USD, gegenüber 180,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

