First Western Financial Aktie
WKN DE: A2P703 / ISIN: US33751L1052
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: First Western Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
First Western Financial wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,600 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 87,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,320 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 29,5 Millionen USD – ein Minus von 40,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Western Financial 49,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,42 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 114,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 186,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Western Financial Inc Registered Shs
|
21.10.26
|Ausblick: First Western Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: First Western Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: First Western Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu First Western Financial Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|First Western Financial Inc Registered Shs
|24,80
|-5,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.