Ausblick: FirstCash stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FirstCash lädt am 23.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FirstCash noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,03 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 24,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 830,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,92 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,42 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,28 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,66 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at