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WKN: 910509 / ISIN: US3379321074

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: FirstEnergy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FirstEnergy präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,902 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,68 Prozent erhöht. Damals waren 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,28 Prozent auf 4,24 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,73 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,76 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,79 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 15,09 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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