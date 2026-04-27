Ausblick: FirstEnergy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

FirstEnergy präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,716 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,48 Prozent erhöht. Damals waren 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,80 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD, gegenüber 1,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 15,29 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,09 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at